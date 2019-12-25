Школы Выборгского района не перейдут на «дистанционку»

Школы и детские сады продолжат работать в обычном режиме.

Несмотря на то, что Выборгский район перешел в "красную" зону, школы продолжают работать в привычном режиме. Так, школьники проходят термометрию, за каждым классом закреплен отдельный кабинет, школа делает все возможное, чтобы максимально развести потоки учеников.

По словам заместителя председателя комитета образования Выборгского района, вопрос о переходе на дистанционное обучение не стоит.

Решение о переходе отдельных классов будет приниматься только по предписанию Роспотребнадзора или исходя из индивидуальных условий. В настоящий момент самое главное требование для образовательных организаций – соблюдение эпидемиологических требований. Светлана Хазипова, заместитель председателя комитета образования Выборгского района Ленинградской области.

Дошкольные учреждения также продолжают работать в обычном режиме. Численность в группах не изменилась, но также, как и в школах проводится регулярная санитарная обработка и термометрия.

Ранее мы сообщили о том, что школьники поселка Советский овладеют новыми технологиями в центре "Точка роста".

Фото: Piter.TV