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Школы Выборгского района не перейдут на «дистанционку»
Сегодня, 9:42
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Veskathy

Школы Выборгского района не перейдут на «дистанционку»

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Школы и детские сады продолжат работать в обычном режиме.

Несмотря на то, что Выборгский район перешел в "красную" зону, школы продолжают работать в привычном режиме. Так, школьники проходят термометрию, за каждым классом закреплен отдельный кабинет, школа делает все возможное, чтобы максимально развести потоки учеников. 

По словам заместителя председателя комитета образования Выборгского района, вопрос о переходе на дистанционное обучение не стоит. 

Решение о переходе отдельных классов будет приниматься только по предписанию Роспотребнадзора или исходя из индивидуальных условий. В настоящий момент самое главное требование для образовательных организаций – соблюдение эпидемиологических требований. 

Светлана Хазипова, заместитель председателя комитета образования Выборгского района Ленинградской области.

Дошкольные учреждения также продолжают работать в обычном режиме. Численность в группах не изменилась, но также, как и в школах проводится регулярная санитарная обработка и термометрия.

Ранее мы сообщили о том, что школьники поселка Советский овладеют новыми технологиями в центре "Точка роста".

Фото: Piter.TV

 

Теги: выборг, коронавирус, школы
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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