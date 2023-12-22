Школы Ленобласти получили новые автобусы

Автобусы получили 28 образовательных организаций региона.

В рамках соглашения между Минпромторгом РФ и правительством Ленинградской области 28 образовательных организаций региона получили новый автотранспорт. Об этом сообщила региональная администрация.

Обладателями школьных автобусов стали следующие образовательные организации: школа №1 города Пикалёво Бокситогорского района, Бегуницкая и Большеврудская школы Волосовского района, Алексинская и Пашская школы Волховского района, Лесновский ЦО им Н.А. Боброва, школа пос. им Морозова и Муринская школа № 3 Всеволожского района, Каменногорский ЦО и школа г. Светогорск Выборгского района, Минская начальная школа – детский сад Гатчинского района, Шумская, Кировская школа №2 и Отрадненская школа №1 Кировского района, Лодейнопольская и Рассветовская школы Лодейнопольского района, Ломоносовская школа №3 и Яльгелевский образовательный центр Ломоносовского района, Осьминская, Мшинская и школа № 4 Лужского района, Важинский образовательный центр Подпорожского района, Приозерская начальная школа – детский сад, реализующая адаптированные образовательные программы и школа №4 Приозерского района, Старопольская и Загривская школы Сланцевского района, Федоровская школа и Форносовский ЦО Тосненского района.

Также регион закупил два школьных автобуса для обучающихся школы-интерната "Красные зори" и Волховской школы-интерната.

Ранее стало известно, что жительнице Соснового Бора присвоили звание "Мать-героиня".

Фото: администрация Ленобласти