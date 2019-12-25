Школы Ленобласти не будут переводить на дистанционное обучение

Ситуацию с коронавирусом в школах назвали стабильной.

Школьников Ленинградской области не планируют переводить на дистанционное обучение. Об этом сообщил председатель общего и профессионального образования региона Сергей Тарасов.

Он назвал "стабильной" ситуацию в школах, в связи с чем оснований для перевода в "онлайн" нет.

В обычном режиме также будут работать все детские сады области. Ограничений по количеству детей в группах или по приему в группы детей только работающих родителей вводить не собираются.

Напомним, за прошедшие сутки в Ленобласти выявили 134 новых случая заболевания коронавирусом.

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