В Ленобласти зарегистрировали 134 новых случая заболевания коронавирусом

Рост новых случаев в Роспотребнадзоре связывают, в том числе, с увеличением объема тестирования.

За последние сутки на территории Ленобласти выявили 134 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению были выписаны 76 человек. Новых летальных случаев не зафиксировано.

Всего за весь период в регионе зафиксировано, по данным на портале стопкоронавирус.рф, 11 313 случаев, активных ― 4661. Накануне в Роспотребнадзоре области заявили о том, что были зафиксированы повторные случаи заражения.

Фото: Piter.TV