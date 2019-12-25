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В Ленобласти зарегистрировали 134 новых случая заболевания коронавирусом
Сегодня, 10:40
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nadezhda_sib

В Ленобласти зарегистрировали 134 новых случая заболевания коронавирусом

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Рост новых случаев в Роспотребнадзоре связывают, в том числе, с увеличением объема тестирования.

За последние сутки на территории Ленобласти выявили 134 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению были выписаны 76 человек. Новых летальных случаев не зафиксировано.

Всего за весь период в регионе зафиксировано, по данным на портале стопкоронавирус.рф, 11 313 случаев, активных ― 4661. Накануне в Роспотребнадзоре области заявили о том, что были зафиксированы повторные случаи заражения. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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