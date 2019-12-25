Школы Ленобласти начнут дистанционное обучение по одной из трех моделей 

Образовательные учреждения выберут подходящую систему самостоятельно.

Правительство Ленинградской области утвердило три модели дистанционных занятий в образовательных учреждениях. По ним будет обучаться более 167 тысяч школьников по завершении каникул. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Напомним, что плановые каникулы продлятся с 23 по 29 марта. После их окончания учащимся будут предложены полная модель, подразумевающая полноценную онлайн-трансляцию урока, комбинированная модель с использованием электронных учебников и дневника без видеосвязи, и, наконец, модель для тех, у кого нет доступа к интернету. В последнем случае домашние задания будут высылаться по номеру телефона, а также при личной консультации с учителем. Каждая школа должна выбрать наиболее оптимальный из имеющихся вариантов.

Председатель регионального комитета общего и профессионального образования отметил, что учителя не будут предъявлять претензий к тем, кто решил обучаться на дому:

Мы не настаиваем на посещении учителями школ. Если могут из дома работать, то мы не против. В школах будет работать администрация. – уточнил Сергей Тарасов

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области