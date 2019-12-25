Ленобласть присоединилась к акции #МыВместе для борьбы с пандемией

Волонтером может стать любой житель региона.

Ленинградская область стала участником акции #МыВместе. Теперь жители и региональные организации смогут предложить свою помощь изолированным гражданам на интернет-платформе мывместе2020.рф.

Оказать поддержку можно, воспользовавшись двумя разделами сайта. Так, организации могут разместить свои услуги и предложения в разделе "Предложить помощь". Жителям региона, оказывающим адресную помощь от своего имени, необходимо зайти в раздел "Стать волонтером" и присоединиться к сообществу добровольцев. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Ранее мы рассказали о том, что Александр Дрозденко предложил помогать изолированным соседям.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области