Школам в Петербурге предложили новый предмет для защиты детей в сети

На конференции заявили, что полный запрет интернета не планируется, и обсудили новые подходы к защите.

В Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция ТАСС, посвящённая безопасности детей и подростков в интернете. Мероприятие прошло во Всероссийский день безопасного интернета с участием детского омбудсмена, депутатов, представителей комитетов по образованию и молодёжной политике, а также учёных.

Участники дискуссии заявили, что вопрос о полном запрете интернета для несовершеннолетних в настоящее время не рассматривается. По мнению экспертов, ключевой задачей является не изоляция, а воспитание навыков критического мышления и выстраивание доверительных отношений между детьми и взрослыми.

Также внимание было уделено роли педагогов. Спикеры отметили, что многие учителя не всегда осознают масштаб угроз, с которыми сталкиваются ученики в сети, например, вербовку в закрытых сообществах. Поэтому важно активнее вовлекать педагогическое сообщество в диалог о цифровых рисках.

В ходе обсуждения поступило предложение ввести в школьную программу новый предмет — "Основы критического мышления". Эта дисциплина должна помочь молодому поколению грамотно ориентироваться в информационном пространстве.

Ранее зоолог отметил рост популяции медведей в Подмосковье.

Фото: pxhere.com