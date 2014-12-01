Школа, в которой научат водить электросамокаты, откроется в Петербурге

О дате запуска уроков в Петербурге станет известно позже.

В пятницу, 14 июля, в пресс-службе "Яндекс Go" сообщили о намерениях открыть школу вождения электросамокатов в Петербурге.

На уроках расскажут о новых ПДД и культуре вождения в городе. Кроме того, посетителей занятий ждет практика. К примеру, ученикам предложат проехать на самокате через лежачих полицейских и "змейку".

Пройти обучение в такой школе сможет любой желающий старше 18 лет. Занятия стартуют в Москве уже 14 июля. О дате запуска уроков в Петербурге станет известно позже.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге появился телеграм-бот "В детском саду и школе" для родителей.

Фото: ВКонтакте / Яндекс Go