Здание Николаевского кавалерийского училища приспособят под школу

В последние годы здание занимал завод радиотехнического оборудования. К основному корпусу пристроят спортивный блок со спортзалом и бассейнами.

Главгосэкспертизой РФ было выдано положительное заключение по проекту приспособления объекта культурного наследия федерального значения "Училище Николаевское кавалерийское" под новое общеобразовательное учреждение. Как сообщила пресс-служба ведомства, в здании появится школа на 1 тыс. учеников.

В XX веке объект использовался для размещения детского сада, типографии, больницы и прочих организаций. Последние годы там находился завод радиотехнического оборудования. При создании школы к основному корпусу пристроят спортивный блок высотой 2-3 этажа со спортзалом и бассейнами. Таким образом, общая площадь объекта вырастет до 20428,39 кв.м.

По словам главного эксперта проекта отдела комплексной экспертизы Северо-Западного филиала Главгосэкспертизы Константина Корсакова, помимо учебной, учреждение будет разделено на физкультурно-спортивную, хозяйственную зоны и зону отдыха. В проекте предусмотрены обеденный зал, библиотека, актовый зал, медблок.

Ранее мы сообщили о том, что консерваторию имени Римского-Корсакова отреставрируют до 2024 года.

Фото: Citywalls.ru