Консерваторию имени Римского-Корсакова отреставрируют до 2024 года

Также до конца 2022 года планируется обновить лепной декор на фасаде консерватории со стороны улицы Декабристов.

Главгосэкспертиза России одобрила проект реставрации Консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова на Театральной площади. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Согласно проекту, два внутренних двора консерватории переделают в общественные пространства и возведут над ними купола из стекла и металла.Площадь здания благодаря этому увеличится более чем на 600 квадратных метров.

Также до конца 2022 года планируется обновить лепной декор на фасаде консерватории со стороны улицы Декабристов. Завершить ремонтно-реставрационные работы планируется в 2024 году.

Фото: ВКонтакте / Концертный зал Санкт-Петербургской консерватории