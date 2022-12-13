На намыве Васильевского острова началось строительство первой школы

Открытие учреждения запланировано на 2025 год.

Девелопер GloraX приступил к возведению первой школы на намывных территориях Васильевского острова. Общеобразовательное учреждение намерены открыть для учеников в 2025 году. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Школа будет располагаться на территории ЖК "GloraX Василеостровский". Объект будет представлять собой трёхэтажное здание, его площадь составит почти 18 тыс. кв. м. Одновременно в учреждении будут обучаться 685 школьников в 35-ти классах. В инфраструктуру школы войдут библиотека, столовая, 2 спортзала, 2 бассейна, информационный центр, актовый зал, компьютерные классы, мастерские и лаборантские. В проекте учтены функциональное зонирование и разделение потоков учеников, а также отдельные помещения, оборудованные для удобства школьников с ограниченными возможностями здоровья, лифт между этажами.

На прилегающей территории будут расположены спортивные объекты − футбольное поле, площадки для игры в бадминтон, настольный теннис, баскетбол и волейбол, беговую дорожку, площадки для прыжков в длину и высоту. Рядом разместят место для проведения торжественных мероприятий.

Ранее мы сообщили о том, что в Красносельском районе Петербурга появится новый ЖК.

Фото: GloraX