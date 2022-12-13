В Красносельском районе Петербурга появится новый ЖК

Три многоквартирных дома с подземными гаражами и автостоянками построят в Красносельском районе.

Новый жилой квартал с социальной и дорожной инфраструктурой появится в Красносельском районе Петербурга. Проект планировки межевания территории уже утвердили. Об этом 10 января рассказали в пресс-службе Смольного.

Три многоквартирных дома с подземными гаражами и автостоянками построят на территории, ограниченной проспектом Маршала Жукова, улицей Маршала Казакова, проектируемой улицей и продолжением улицы Морской Пехоты.

Кроме этого, застройщик должен построить школу на 825 мест и детсад на 420 мест. А также магазины, библиотеки, два кабинета врачей общей практики и другие.

Фото: Piter.tv

