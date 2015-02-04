В Петербурге на месте бывшего завода "Севкабель" появится ЖК

Участок обошелся "Легенде" в 7-10 млн рублей.

Смольный согласовал проект компании "Метеор", в рамках которого планируется строительство пяти десятиэтажных корпусов и одного пятиэтажного корпуса на территории бывшего завода "Севкабель". Соответствующей информацией поделился КГИОП.

Участок обошелся компании в 7-10 млн рублей. Помимо жилых домов, могут возвести школу для 550 учеников и детский сад на 140 мест.

Отметим, что в 2021 году землю приобрела компания "ЛСР" для строительства элитного квартала. Однако в конце июня 2023-го застройщик "Легенда", в который входит "Метеор", выкупил территорию.

Ранее мы рассказывали о том, что территорию петербургского завода "Петрохолод" застроят жильем.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)