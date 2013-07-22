  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Колпино может пополниться еще одним большим малоэтажным кварталом
Сегодня, 18:58
192
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Колпино может пополниться еще одним большим малоэтажным кварталом

0 0

Инвестиции в проект составят 16,7 млрд рублей.

Девелопер "Ленстройтрест" планирует возвести в Колпино малоэтажный квартал на 120 тыс. "квадратов" жилья. Об этом пишет "Деловой Петербург", ссылаясь на поправки к Генплану Северной столицы, которые рассматривают в Смольном.

Инвестиции в проект составят 16,7 млрд рублей. ЖК хотят построить на Понтонной улице. Он будет рассчитан на 4,2 тыс. человек. Кроме того, на территории появятся два детских сада на 140 и 170 мест и школа, рассчитанная на 550 детей. Вся площадь квартала составит 31,74 га, из которых 5,8 га отведены на зеленые насаждения и благоустройство общего пользования. 

Отметим, что компания на данный момент занимается строительством ЖК "Юттери". Он находится неподалеку от нового будущего проекта.

Ранее на Piter.TV: полигон для испытаний оборудования по производству электроники создадут в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: колпино, новый жк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии