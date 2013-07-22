Колпино может пополниться еще одним большим малоэтажным кварталом

Инвестиции в проект составят 16,7 млрд рублей.

Девелопер "Ленстройтрест" планирует возвести в Колпино малоэтажный квартал на 120 тыс. "квадратов" жилья. Об этом пишет "Деловой Петербург", ссылаясь на поправки к Генплану Северной столицы, которые рассматривают в Смольном.

Инвестиции в проект составят 16,7 млрд рублей. ЖК хотят построить на Понтонной улице. Он будет рассчитан на 4,2 тыс. человек. Кроме того, на территории появятся два детских сада на 140 и 170 мест и школа, рассчитанная на 550 детей. Вся площадь квартала составит 31,74 га, из которых 5,8 га отведены на зеленые насаждения и благоустройство общего пользования.

Отметим, что компания на данный момент занимается строительством ЖК "Юттери". Он находится неподалеку от нового будущего проекта.

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Фото: Piter.TV