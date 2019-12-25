Полигон для испытаний оборудования по производству электроники создадут в Петербурге

Кроме того, будет идти усиленная подготовка специалистов по электронному машиностроению.

В Северной столице намерены провести испытания оборудования, которое необходимо для производства микроэлектроники. Для этого в городе, как и в ряде других регионов страны, построят новый полигон. Об этом заявил вице-губернатор Станислав Казарин в своём Telegram-канале.

За счёт проекта планируется ускорить серийное производство установок примерно на год. Кроме того, будет идти усиленная подготовка специалистов по электронному машиностроению. Полигоны по всей России будут предназначены для тестирования фотолитографических установок, анализаторов цепей, степперов и прочего оборудования.

Стоимость строительства объектов составляет от 4,2 до 5,6 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял решение в пользу "Промтехинвестиции".

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