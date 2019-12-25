Школу для детей-инвалидов за 3 млрд рублей возведут на Сиреневом бульваре

Пока на месте образовательного учреждения стоят гаражи, которые будут снесены.

СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" объявило тендер на строительство здания школы для детей-инвалидов в Выборгском районе Северной столицы. Судя по данным портала ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта превысила 3 млрд рублей.

Образовательное учреждение намерены возвести на перекрёстке Сиреневого бульвара и улицы Есенина, вблизи сада Ивана Фомина. В здании будут обучаться ученики средних и старших классов. Пока на его месте стоят гаражи, которые будут снесены. Сдать здание в эксплуатацию нужно в июле 2026 года.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 21 июля.

Ранее мы сообщили о том, что на Антонова-Овсеенко возведут комплекс для детей-инвалидов за 1,6 млрд рублей.

Фото: Правительство Петербурга