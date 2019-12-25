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Школа Приморского района получит информацию со спутников Земли
Сегодня, 19:42
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arteliseev

Школа Приморского района получит информацию со спутников Земли

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В школе откроется автономный пункт приема информации с метеорологических спутников Земли.

Как сообщил "телеканал Санкт-Петербург", школа №58 Приморского района свяжется со спутниками Земли. Дети получат доступ к откроется автономному пункту приема информации с метеорологических спутников. 

Школа разработала этот проект совместно с Военно-космической академией имени А.Ф. Можайского. Снимки регионов планеты будут поступать в режиме реального времени на пункт, установленный на крыше школы.

В дальнейшем планируется установить специальное оборудование, чтобы можно было связаться с космонавтами на борту МКС.

Ранее мы сообщали, что Станислав Черчесов продлил контракт со сборной России.

Фото: pixabay

Теги: космос, спутники земли, школа петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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