Школа Приморского района получит информацию со спутников Земли

В школе откроется автономный пункт приема информации с метеорологических спутников Земли.

Как сообщил "телеканал Санкт-Петербург", школа №58 Приморского района свяжется со спутниками Земли. Дети получат доступ к откроется автономному пункту приема информации с метеорологических спутников.

Школа разработала этот проект совместно с Военно-космической академией имени А.Ф. Можайского. Снимки регионов планеты будут поступать в режиме реального времени на пункт, установленный на крыше школы.

В дальнейшем планируется установить специальное оборудование, чтобы можно было связаться с космонавтами на борту МКС.

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