Школа Приморского района получит информацию со спутников Земли

Как сообщил "телеканал Санкт-Петербург", школа №58 Приморского района свяжется со спутниками Земли. Дети получат доступ к откроется автономному пункту приема информации с метеорологических спутников.
Школа разработала этот проект совместно с Военно-космической академией имени А.Ф. Можайского. Снимки регионов планеты будут поступать в режиме реального времени на пункт, установленный на крыше школы.
В дальнейшем планируется установить специальное оборудование, чтобы можно было связаться с космонавтами на борту МКС.
Ранее мы сообщали, что Станислав Черчесов продлил контракт со сборной России.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 )