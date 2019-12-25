Сотрудник школы Олимпийского резерва в Зеленогорске избил замдиректора

Подозреваемый инженер уже имеет судимость за угрозу убийства и умышленное причинение вреда здоровью.

В пятницу, 19 августа, в школе Олимпийского резерва в Зеленогорске произошла потасовка: инженер избил замдиректора по безопасности учреждения. Об этом стало известно Piter.TV.

59-летнего руководителя госпитализировали из здания школы на Объездной улице. Он получил травмы головы, груди и левой руки, переломы нескольких рёбер.

Спустя сутки после возбуждения уголовного дела полиция задержала 43-летнего подозреваемого. По предварительным данным, мужчина нанёс пострадавшему множественные удары руками и ногами на почве личной неприязни. Он временно отпущен под обязательство о явке.

Добавим, что подозреваемый имеет судимость за угрозу убийство и умышленное причинение вреда здоровью.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина выстрелил из газового пистолета в лицо третьеклассника на Стасовой.

Фото: Piter.TV