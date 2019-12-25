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Мужчина выстрелил из газового пистолета в лицо третьеклассника на Стасовой
Сегодня, 8:54
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Мужчина выстрелил из газового пистолета в лицо третьеклассника на Стасовой

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Мальчик получил химический ожог глаз.

Вечером воскресенья, 21 августа, в экстренные службы поступило сообщение о стрельбе из газового пистолета во дворе дома №4 по улице Стасовой. Злоумышленник стрелял в лицо девятилетнего ребёнка. Об этом стало известно Piter.TV. 

Примерно в это же время  в полицию обратилась 51-летняя женщина с аналогичным заявлением, сообщив, что пострадавший третьеклассник является её сыном. Мальчик получил химический ожог конъюнктивы степени обоих глаз 1 и 2 степени. Медики отпустили его в удовлетворительном состоянии после оказания необходимой помощи.

Материалы направили на изучение следователям Красногвардейского района.

Ранее мы сообщили о том, что граффитист открыл стрельбу после замечания о его рисунке.

Фото: Piter.TV

Теги: газовый пистолет, санкт-петербург, третьеклассник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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