Мужчина выстрелил из газового пистолета в лицо третьеклассника на Стасовой

Вечером воскресенья, 21 августа, в экстренные службы поступило сообщение о стрельбе из газового пистолета во дворе дома №4 по улице Стасовой. Злоумышленник стрелял в лицо девятилетнего ребёнка. Об этом стало известно Piter.TV.
Примерно в это же время в полицию обратилась 51-летняя женщина с аналогичным заявлением, сообщив, что пострадавший третьеклассник является её сыном. Мальчик получил химический ожог конъюнктивы степени обоих глаз 1 и 2 степени. Медики отпустили его в удовлетворительном состоянии после оказания необходимой помощи.
Материалы направили на изучение следователям Красногвардейского района.
Ранее мы сообщили о том, что граффитист открыл стрельбу после замечания о его рисунке.
Фото: Piter.TV
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