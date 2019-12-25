Мужчина выстрелил из газового пистолета в лицо третьеклассника на Стасовой

Мальчик получил химический ожог глаз.

Вечером воскресенья, 21 августа, в экстренные службы поступило сообщение о стрельбе из газового пистолета во дворе дома №4 по улице Стасовой. Злоумышленник стрелял в лицо девятилетнего ребёнка. Об этом стало известно Piter.TV.

Примерно в это же время в полицию обратилась 51-летняя женщина с аналогичным заявлением, сообщив, что пострадавший третьеклассник является её сыном. Мальчик получил химический ожог конъюнктивы степени обоих глаз 1 и 2 степени. Медики отпустили его в удовлетворительном состоянии после оказания необходимой помощи.

Материалы направили на изучение следователям Красногвардейского района.

Ранее мы сообщили о том, что граффитист открыл стрельбу после замечания о его рисунке.

Фото: Piter.TV