Граффитист открыл стрельбу после замечания о его рисунке

Возбуждено уголовное дело.

В Центральном районе Северной столицы задержан художник-граффитист, который в минувшую субботу, 20 августа, открыл стрельбу у дома №27 по улице Константина Заслонова. Подробности приводит пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

С заявлением в полицию обратился гражданин, проживающий по указанному адресу. Он сообщил, что сделал замечание мужчине за граффити на асфальте, после чего художник достал предмет, прохожий на пистолет, и выстрелил в окно оппонента. Затем стрелок скрылся на Citroën Berlingo.

Правоохранители обнаружили припаркованный автомобиль подозреваемого у дома №26 по Звенигородской улице. Установлено, что 36-летний хулиган действительно стрелял по окну из пневмата. Его доставили в отделение полиции.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженка выманила у пенсионера миллион рублей.

Фото: Piter.TV