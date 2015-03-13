Петербурженка выманила у пенсионера миллион рублей

Женщина надавил на жалость пожилого человека, рассказав о страданиях своего ребенка из-за болезни.

В Петербурге 31-летнюю женщину задержали по подозрению в краже миллиона рублей. Годом ранее жительница Северной столицы выманила у дедушки крупную сумму, чтобы "вылечить ребенка". Известно, что дама работала сиделкой у пенсионера.

По информации Piter.tv, 84-летний мужчина не пожалел денег для человека, который ухаживал за ним. Он искренне верил, что помог ее малышу. Однако спустя 1,5 года ему стало известно, что у знакомой нет детей.

Пострадавший обратился в полицию. Спустя двое суток мошенницу задержали. Стражи порядка возбудили уголовное дело.

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