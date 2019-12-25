В Московском районе Петербурга ввели в эксплуатацию школу на 1100 учеников

Заказчиком объекта выступил Фонд капитального строительства и реконструкции, а подрядчиком строительства – ООО "СУ-17".

На проспекте Космонавтов в Московском районе ввели в эксплуатацию новую общеобразовательную школу на 1100 учеников. Объект был возведён в рамках Адресной инвестиционной программы Комитета по строительству Петербурга по поручению губернатора Александра Беглова. Разрешение на ввод здания было выдано службой Госстройнадзора и экспертизы. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Объект расположен по адресу: проспект Космонавтов, дом № 104, корпус 2, строение 1. Заказчиком школы выступил Фонд капитального строительства и реконструкции, а подрядчиком строительства – ООО "СУ-17".

Здание состоит из трёх блоков, которые соединены друг с другом. В них находятся помещения для учащихся 5-11 классов и общешкольные помещения. Трёхэтажный блок для младшеклассников с отдельным входом расположен слева. Внутри помимо учебных помещений также находятся группы продленного дня, спальни, игровые, рекреации и санузлы. На 1 и 2 этажах будут обучаться первоклассники, а на 2-3 этажах – ученики со 2 по 4 классы.

Четырёхэтажный блок для учеников средней и старшей школы расположен в правой части здания. В нём находятся учебные кабинеты, лаборантские, рекреации, санузлы, а также мастерские для уроков труда с возможностью обучения металло- и деревообработке.

В блоке общешкольных помещений размещены вестибюль, гардеробы, помещения охраны, 2 спортивных зала площадью 18х30 и 12х24 м, бассейн с душевыми, пищеблок с обеденным залом на 550 мест, медицинский блок, актовый зал вместимостью 1100 мест со сценой и артистическими, библиотека, информационный центр, мультимедийные кабинеты.

Связь между этажами обеспечивают 8 лестничных клеток и 2 грузопассажирских лифта, которые подходят для маломобильных групп населения. Также у школы есть спортивно-физкультурная зона, включающая в себя футбольное поле, полосу препятствий, волейбольную площадку, беговую дорожку и яму для прыжков.

Всего за 2023 год по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова в будет введено 17 общеобразовательных школ.

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Фото: Строительный Петербург