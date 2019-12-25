Проект Петербургского Центра госэкспертизы вошел в шорт-лист всероссийского конкурса

Организация представила проект "Переход к цифровой эксплуатации объектов недвижимого имущества государственных учреждений".

Проект СПб ГАУ "Центр государственной экспертизы" вошёл в шорт-лист Всероссийского конкурса "ТИМ-ЛИДЕРЫ 2022/23". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург" со ссылкой на прошедшее заседание Министерства строительства и ЖКХ РФ.

Организация представила проект "Переход к цифровой эксплуатации объектов недвижимого имущества государственных учреждений". Он был создан специалистами технологий информационного моделирования на основе российского ПО. Авторы проекта сформировали эксплуатационную модель части здания улицы Зодчего Росси, в кортом базируется Центр государственной экспертизы. В частности, были представлен данные о поэтажных планах, зонировании отделов и рассадке сотрудников, и информация, необходимая для получения ведомости объемов работ по монтажным и демонтажным работам. Также предусмотрена информация об инвентаризации имущества, представлены схемы прокладки внутренних и наружных сетей.

В общей сложности в 2023 году на 12 номинаций было заявлено 190 проектов почти из всех регионов страны. Экспертный совет отобрал в шорт-лист 34 проекта и 12 студенческих работ из 19-ти регионов. Защита проектов пройдёт 2 и 3 августа 2023 г. в рамках Всероссийской научно-практической конференции "Лучшие практики технологий информационного моделирования в России".

Добавим, что конкурс "ТИМ-ЛИДЕРЫ" проходит с 2016 года при поддержке Минстроя РФ и по инициативе НОТИМ.

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Фото: Строительный Петербург