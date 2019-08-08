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Центр паллиативной медицинской помощи построят в Колпино
Сегодня, 23:04
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Центр паллиативной медицинской помощи построят в Колпино

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Объект включен в Адресную инвестиционную программу 2023-2025 гг.

Строительство центра паллиативной медицинской помощи планируют в Колпино на участке, ограниченном улицами Севастьянова, Загородной и Колпинской. Об этом рассказали в администрации Петербурга.

В Петербурге развивается паллиативная помощь. Такие учреждения – показатель здорового общества.

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

Отметим, что объект включен в Адресную инвестиционную программу 2023-2025 гг.

Ранее на Piter.TV: стало известно, сколько объектов образования и здравоохранения построили в Петербурге за 2022 год.

Фото: Piter.TV

Теги: паллиативная медицина, строительство в колпино
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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