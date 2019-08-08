Центр паллиативной медицинской помощи построят в Колпино

Объект включен в Адресную инвестиционную программу 2023-2025 гг.

Строительство центра паллиативной медицинской помощи планируют в Колпино на участке, ограниченном улицами Севастьянова, Загородной и Колпинской. Об этом рассказали в администрации Петербурга.

В Петербурге развивается паллиативная помощь. Такие учреждения – показатель здорового общества. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Отметим, что объект включен в Адресную инвестиционную программу 2023-2025 гг.

Ранее на Piter.TV: стало известно, сколько объектов образования и здравоохранения построили в Петербурге за 2022 год.

Фото: Piter.TV