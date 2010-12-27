Путепровод на Оборонной улице в Колпино откроют в декабре 2019

К декабрю 2019 года в Колпино планируют открыть рабочее движение по путепроводу на Оборонной улице. Сейчас он готов на 85%, полностью строительство завершат в середине 2020 года. Об этом сообщил пресс-центр администрации Петербурга.
Новая четырехполосная дорога займет 4,7 км. Она должна разгрузить дороги Колпино и вывести из города грузовой транспорт. Подрядчиком выступил ЗАО "АБЗ-Дорстрой".
Ранее Piter.TV сообщал о том, что очередного шамана заметили на Загородном проспекте.
Фото: пресс-центр администрации Петербурга
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