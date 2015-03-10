Очередного шамана заметили на Загородном проспекте

Мужчина в шортах решил сыграть на бубне под песню Сплин.

На Загородном проспекте петербуржцы стали свидетелями необычной сцены: в оконном пролете мужчина обивал ритм на бубне. Очевидец происходящего предположил, что в городе появился еще один шаман. Свидетель поделился видео 8 августа в социальных сетях.

Неизвестный с голым торсом делал различные похлопывания, все это время он стоял в незакрытом окне. В это же время на фоне играла песня группы Сплин, однако откуда исходила музыка - неизвестно. Возможно, мужчина решил отбить ритм в такт композиции. В квартире "шаман" находился не один, так как на кадрах видно чужую руку.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что шаман проводил обряд на Парнасе.

Видео: vk.com/spb_today_unpublished