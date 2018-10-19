Видео: шаман проводил обряд во дворе на Парнасе

Соседи оказались недовольны его действиями из-за шума.

Очевидцы запечатлели на видео, как человек, похожий на шамана, проводил обряд в одной из жилых зон на Парнасе. Свидетели необычной сцены поделились кадрами в социальных сетях 7 августа.

На протяжении долгого времени мужчина отбивает ритм по какой-то поверхности. Рядом с ним стоит девушка. По всей видимости, она является участницей магических действий. В то же время по пешеходной зоне гуляют люди, в том числе женщины с колясками.

Пользователь решил устроить опрос на тему того, что же делать с нарушителем спокойствия, ведь действия шамана мешают соседям. На данный момент большинство выступают за то, чтобы оставить мужчину в красочном костюме в покое.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция задержала 39-летнюю жительницу Шушар за распыление газа в метро.

Видео: vk.com/spb_today_unpublished