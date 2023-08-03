Певец SHAMAN обещает ошеломляющее шоу на Газпром Арене 9 сентября

Популярный певец SHAMAN выступит на одной из самых больших площадок Петербурга – Газпром Арене. Около 60 тысяч слушателей посетят концерт артиста 9 сентября.

Впервые в своей карьере, популярный российский певец SHAMAN даст сольный стадионный концерт для 60 тысяч зрителей на масштабной площадке "Газпром Арены". Это мероприятие, которое состоится 9 сентября, заранее обещает стать культовым событием в мире музыки. Об этом пишет "Петербургский дневник".

SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, покорил сердца миллионов поклонников своим неповторимым голосом и яркой харизмой. Известный своими мощными рок-композициями и энергичными выступлениями, артист обещает подарить зрителям нечто особенное.

Особенным моментом шоу станет дуэт SHAMANа с известным звездой балета Сергеем Полуниным. Объединение сил двух талантливых артистов обещает стать настоящим художественным шедевром и поразить зрителей своими неординарными исполнительскими способностями.

Ранее сообщалось, что SHAMAN снял новый клип в зоне СВО на песню "Мой бой"

Фото: телеграм-канал SHAMANа