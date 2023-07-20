SHAMAN снял новый клип в зоне СВО на песню "Мой бой"

Артист выступил режиссером ролика, публикованного в социальных сетях.

Российский артист SHAMAN (Ярослав Дронов) выпустил на собственном YouTube-канале новый клип "Мой бой", снятый в зоне проведения специальной военной операции. Музыкант посвятил композицию военнослужащим. В тексте говорится о силу духа бойца, который верит в вечные ценности и только становится сильнее от тех трудностей, с которыми сталкивается на пути. В ролике демонстрируются кадры хроники СВО с военными, врачами, добровольцами, военными корреспондентами и жителями четырех новых регионов страны (Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей). Дополнительно показаны моменты из выступлений певца. "Шаман" выступил автором и режиссером клипа.

Самая сложная битва – бой с самим собой, который мы ведем, чтобы стать лучше, чище и добрее. Вдохновляющим всех нас примером сегодня являются люди, не знающие усталости, выполняющие свой долг. Просто они знают: за ними вся Россия и от каждого из них зависит будущее нашей страны SHAMAN, певец

Напомним, что SHAMAN поддержал российских военнослужащих сразу после начала СВО. Осенью 2022 года он выступил в подмосковном военном госпитале перед ранеными бойцами. В начале текущего года года российский артист дал концерты в городах Мариуполь и Луганск., а затем исполнил свои песни перед населением Херсонской области.

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Фото и видео: YouTube / SHAMAN