"Претензия на содержание": поэт Караулов объяснил популярность певца Шамана

Специалист оценил творчество музыканта.

У певца SHAMANа, который принёс в массовую российскую культуру то, чего в ней раньше не было, впереди ещё большой путь. Такое мнение в эфире YouTube-канала "Так сказать" высказал поэт и публицист Игорь Караулов. По мнению специалиста, его коллега сейчас находится на "уровне Евровидения", но только с отечественным содержанием. Он пояснил, что говорит о творчестве "Шамана" как о типичной восточноевропейской поп-музыке. В связи с этим Игорь Караулов считает, что рано ил поздно такой артист не мог не стать "децствительно замечательным явлением".

Представить себе, что Филипп Киркоров споёт "Я русский", довольно сложно. Там было другое. А здесь человек увлекает людей, и вместе с тем он выдаёт, по крайней мере, некую претензию, притязание на серьёзное содержание. Я думаю, поскольку голос у человека есть... Игорь Кураулов, поэт

Оперу "Викинг" с Шаманом и Расторгуевым представят на "Тавриде" в 2024 году.

Фото и видео: YouTube / ТАК СКАЗАТЬ