Мать Шамана призналась, что не общается с его дочерью

Мать певца рассказала о сложностях в отношениях с внучкой и о причинах разлада в семье

Мать заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (SHAMAN), Людмила Дронова, в интервью проекту "Почему так?" сообщила о прекращении общения с его дочерью Варварой. Варвара родилась в 2014 году в первом браке певца с Мариной Рощупкиной.

"Сейчас мы не общаемся. А раньше я всегда была рядом с Варей. Я для этого и приехала в Москву, чтобы находиться рядом. Потом не знаю, что там произошло", — с сожалением призналась Людмила Дронова.

Она подчеркнула, что раньше была очень близка с Варварой, но сейчас лишена возможности общаться с внучкой, хотя и надеется на возобновление контакта. Людмила Дронова также отметила теплые отношения с Мариной Рощупкиной, матерью Варвары, называя их ранее "как подружками".

Несмотря на прекращение общения с внучкой, Людмила Дронова подтвердила, что Ярослав Дронов достаточно материально обеспечивает свою дочь. Однако, из-за постоянных гастролей и напряженного графика выступлений, он редко видит Варвару.

Недавно, впервые, SHAMAN и Варвара вместе появились на публике, приняв участие в съемках новогоднего шоу на федеральном канале, где девочка продемонстрировала уверенность на сцене.

Стоит напомнить, что знакомство Ярослава Дронова и Марины Рощупкиной состоялось, когда певцу было 16 лет, а официально пара зарегистрировала брак пять лет спустя. По словам самого музыканта, расставание произошло из-за его переезда в Москву, где Марина столкнулась со сложностями адаптации к столичной жизни.

Фото: кадр из выпуска "Почему так"

