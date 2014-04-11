Шишлову отключали микрофон во время речи о спецоперации в ЗакСе Петербурга

Член партии "Яблоко" считает, что ЗакС может обсуждать вопросы федерального масштаба.

Спикер ЗакСа Петербурга Александр Бельский отключил микрофон "яблочнику" Александру Шишлову, когда тот заговорил о спецоперации с трибуны в ЗакСе. Несмотря на это, Шишлов все же смог высказаться.

Депутат оппозиционной фракции начал с того, что в городском парламенте обсуждают последствия "болезни", но не ее причины. Он выступал в рамках обсуждения налоговых льгот для гостиничного бизнеса. Бельский напомнил, что не стоит отходить от повестки. По мнению Шишлова, ЗакС Петербурга вправе обсуждать вопросы федерального масштаба. Он отметил, что экономическая ситуация не улучшится, пока не произойдут изменения в ее причине

Председатель ЗакСа несколько раз прерывал речь Шишлова и просил не отходить от темы.

Видео: Telegram / Петербургское "Яблоко"