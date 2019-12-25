Омбудсмен не одобрил установку автоматов с масками в метро Петербурга

На 72 станциях установили 200 автоматов с СИЗ.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов считает, что продление карантинных ограничений в городе – обоснованная мера. В это же время омбудсмен раскритиковал обязательный масочный режим, из-за которого в вестибюлях станций метро установили 200 аппаратов с масками и перчатками. Шишлов выказал уверенность, что данная мера только приведет к увеличению заражений. Об этом он сообщил в Facebook.

Александр Шишлов пояснил свою позицию. Он рассказал, что наблюдает в Петербурге дефицит масок, и 200 автоматов на 72 станциях все равно не обеспечат население СИЗ. Если люди будут толпиться в метро у этих автоматов, риск заражения возрастет. Также масочный режим может привести к спекулятивным ценам на них.

Омбудсмен выразил надежду на то, что Петербург не повторит опыт Москвы, когда в первый день работы "цифровых пропусков" у входа в метро собралась огромная очередь. Александр Шишлов отметил, что было бы логичнее в первые дни введения режима обеспечить бесплатную раздачу защитных масок и перчаток. Такие акции проходили в крупных городах Европы.

В Петербурге с 12 мая открыли 16 вестибюлей станций метро.

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