В петербургской фракции "Справедливой России" скоро сменится руководитель

Свой пост покинет Марина Шишкина.

Руководитель петербургской фракции "Справедливая Россия" Марина Шишкина заявила, что покидает свой пост. В скором времени у городского отделения появится новый руководитель.

Напомним,, что Шишкина пробыла в руководящей должности 2 срока. Решение об её отставке приняли на плановом отчётно-выборном собрании. Сама депутат была готова к уходу заранее.

На данный момент рассматривается вероятность, что вместо Марины Шишкиной должность получит депутат петербургского ЗакСа, племянница Сергея Миронова Надежда Тихонова.

Ранее мы сообщили о том, что "Коммунисты России" предложили переименовать Петербург.

Фото: ВКонтакте / Марина Шишкина