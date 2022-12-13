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В петербургской фракции "Справедливой России" скоро сменится руководитель
Сегодня, 15:58
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В петербургской фракции "Справедливой России" скоро сменится руководитель

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Свой пост покинет Марина Шишкина.

Руководитель петербургской фракции  "Справедливая Россия" Марина Шишкина заявила, что покидает свой пост. В скором времени у городского отделения появится новый руководитель.

Напомним,, что Шишкина пробыла в руководящей должности 2 срока. Решение об её отставке приняли на плановом отчётно-выборном собрании. Сама депутат была готова к уходу заранее. 

На данный момент рассматривается вероятность, что вместо Марины Шишкиной должность получит депутат петербургского ЗакСа, племянница Сергея Миронова Надежда Тихонова.

Ранее мы сообщили о том, что "Коммунисты России" предложили переименовать Петербург.

Фото: ВКонтакте / Марина Шишкина

Теги: санкт-петербург, справедливая россия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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