В петербургской фракции "Справедливой России" скоро сменится руководитель

Руководитель петербургской фракции "Справедливая Россия" Марина Шишкина заявила, что покидает свой пост. В скором времени у городского отделения появится новый руководитель.
Напомним,, что Шишкина пробыла в руководящей должности 2 срока. Решение об её отставке приняли на плановом отчётно-выборном собрании. Сама депутат была готова к уходу заранее.
На данный момент рассматривается вероятность, что вместо Марины Шишкиной должность получит депутат петербургского ЗакСа, племянница Сергея Миронова Надежда Тихонова.
Ранее мы сообщили о том, что "Коммунисты России" предложили переименовать Петербург.
Фото: ВКонтакте / Марина Шишкина
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