Проектировщика двух развязок Широтной магистрали определили в Петербурге

Общая стоимость проекта почти достигла 400 млн рублей.

АО "ЗСД" объявил итоги конкурс на проектирования двух развязок Широтной магистрали на пересечении с проспектом Солидарности и с улицей Коммуны. Как стало известно Piter.TV из данных ЕИС, роль исполнителя досталась АО "Институт Гипростроймост — Санкт–Петербург".

Начльная цена контракта с компанией почти достигла 400 тыс. рублей. До этого тот же подрядчик выиграл тендер на проектирование территорий ещё под 3 развязки. Работы оценили в 698 млн рублей..

Помимо разработки технических решений в задание для АО "Институт Гипростроймост — Санкт–Петербург" входит ликвидация и переустройство ж/д проезда.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге продолжается строительство Шуваловского проспекта.

Фото: Роавтодор