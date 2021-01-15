Музыкант отметил, что русские не являются рабами.

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук заявил, что русский народ находится в оккупации. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Скажи Гордеевой".

Музыкант отметил, что русские не являются рабами, но их "расстреливают градами, минами и пропагандой". Также Шевчук считает, что каждый день русских лишают памяти, ума и духа, но они продолжают держаться.

Среди нас тоже есть герои, которые никогда не назовут себя рабами. Я вот это очень хотел сказать. Юрий Шевчук, лидер группы ДДТ

Ранее Шевчук высказался об артистах, поддерживающих спецоперацию.

Видео: YouTube / Скажи Гордеевой