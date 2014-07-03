По словам музыканта, артисты, которые поддерживают спецоперацию, сами выбрали этот путь.

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук высказался об артистах, поддерживающих спецоперацию на Украине. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу "Скажи Гордеевой".

По словам музыканта, артисты, которые поддерживают спецоперацию, сами выбрали этот путь. Он также отметил, что концертах с символикой Z согласились выступать 5-6 групп, а остальные отказались.

Также Шевчук заявил, что его отношение к власти "катастрофически" поменялось. По его мнению, информация о том, что 80% населения страны поддерживают спецоперацию, не является правдой.

Ранее Шевчук заявил, что концерты ДДТ в России были запрещены.

Видео: YouTube / Скажи Гордеевой