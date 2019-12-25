Шествие "Бессмертный полк" в этом году в традиционном формате решили не проводить

Эпидемиологическая ситуация стала ухудшаться.

Организаторы акции "Бессмертный полк" не планируют проводить шествие в этом году в традиционном формате из-за эпидемиологической обстановки. Об этом "Интерфаксу" сообщила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

Ситуация с количество заболевших коронавирусом в Москве ухудшается. За последние сутки в столице выявили более 6 тыс. новых заболевших, в Петербурге — 867. Ограничения не были сняты. В связи с этим организаторы не будут подавать заявление на проведение мероприятия, в том числе и в регионах. Планировалось, что "Бессмертный полк" пройдет 24-го июня.

В День Победы акция прошла в онлайн-формате. Во время трансляции на экране появлялись фотографии и имена участников Великой Отечественной войны. Также в городе впервые состоялась акция "Бессмертная флотилия".

Фото: Piter.TV