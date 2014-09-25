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По акваториям Петербурга впервые прошла акция "Бессмертная флотилия"

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Колонна из судов и гидроциклов прошла по Фонтанке, Крюкову каналу, Мойке, Зимней канавке и Неве.

В Петербурге впервые прошла акция "Бессмертная флотилия" в честь Дня Победы. Ветеранов, жителей блокадного Ленинграда, детей войны, военнослужащих ВМФ и курсантов военно-морских училищ прокатили по рекам и каналам.

Колонна из судов стартовала в 14:00 у Мытнинской набережной. Далее она направилась по реке Фонтанке, затем Крюкову каналу, Мойке, Зимней канавке и вышла в Неву. Финиш — у крейсера "Аврора".

Помимо судов в акции также приняли участие около 100 гидроциклов. 

Водную процессию разделили на группы по названиям флотов, которые защищали советские рубежи во время Великой Отечественной войны: Северный, Тихоокеанский, Балтийский и Черноморский. 

Видео: ВКонтакте / Лариса Меркулова

Фото: Instagram / @nordship_spb

Теги: бессмертная флотилия
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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