По акваториям Петербурга впервые прошла акция "Бессмертная флотилия"

В Петербурге впервые прошла акция "Бессмертная флотилия" в честь Дня Победы. Ветеранов, жителей блокадного Ленинграда, детей войны, военнослужащих ВМФ и курсантов военно-морских училищ прокатили по рекам и каналам.
Колонна из судов стартовала в 14:00 у Мытнинской набережной. Далее она направилась по реке Фонтанке, затем Крюкову каналу, Мойке, Зимней канавке и вышла в Неву. Финиш — у крейсера "Аврора".
Помимо судов в акции также приняли участие около 100 гидроциклов.
Водную процессию разделили на группы по названиям флотов, которые защищали советские рубежи во время Великой Отечественной войны: Северный, Тихоокеанский, Балтийский и Черноморский.
Видео: ВКонтакте / Лариса Меркулова
Фото: Instagram / @nordship_spb
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