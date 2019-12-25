Шестилетний ребенок утонул в реке Оредеж в Ленобласти

После смертельного купания в поселке Вырица возбудили уголовное дело.

В поселке Вырица Гатчинского района 24 июня около 19 часов во время купания в реке Оредеж утонул шестилетний ребенок. Родители отдыхали на пляже на берегу реки, пока ребенок плавал в реке с надувным кругом. Отплыв от берега, мальчик случайно выскользнул из круга, пошел ко дну и захлебнулся.

Сразу после трагического инцидента на место происшествия выехали следователи, криминалисты и сотрудники полиции. Было возбуждено уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса РФ, "причинение смерти по неосторожности". О процессуальном решении по делу будет объявлено позднее.

Ранее в карьере у поселка Шапки в Ленобласти утонула 15-летняя девочка.

Фото: Pixabay