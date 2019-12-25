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Шестилетний ребенок утонул в реке Оредеж в Ленобласти
Сегодня, 19:10
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Шестилетний ребенок утонул в реке Оредеж в Ленобласти

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После смертельного купания в поселке Вырица возбудили уголовное дело.

В поселке Вырица Гатчинского района 24 июня около 19 часов во время купания в реке Оредеж утонул шестилетний ребенок. Родители отдыхали на пляже на берегу реки, пока ребенок плавал в реке с надувным кругом. Отплыв от берега, мальчик случайно выскользнул из круга, пошел ко дну и захлебнулся. 

Сразу после трагического инцидента на место происшествия выехали следователи, криминалисты и сотрудники полиции. Было возбуждено уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса РФ, "причинение смерти по неосторожности". О процессуальном решении по делу будет объявлено позднее. 

Ранее в карьере у поселка Шапки в Ленобласти утонула 15-летняя девочка. 

Фото: Pixabay

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Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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