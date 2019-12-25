В Петербурге 6-летняя девочка упала с 3 этажа, продавив москитную сетку

Ребенка увезли в больницу в тяжелом состоянии.

В пятницу, 26 июня, в полицию Петроградского района Петербурга поступило сообщение из Детской городской больницы №2. Медики рассказали о госпитализации 6-летней девочки, которая выпала из окна квартиры на третьем этаже. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Девочку с травмами, характерными для падения, нашли у дома №20 по Петровскому проспекту. Бригада скорой помощи увезла ребенка в больницу в тяжелом состоянии. У нее диагностировали кататравму, закрытую черепно-мозговую травму, размозжение правой доли печени, ушиб легких и разрыв правой почки.

По предварительным данным, девочка по недосмотру родителей оперлась на москитную сетку и продавила ее, вывалившись из окна. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что молодая девушка выпала из окна квартиры на 17 этаже в Мурино.

Фото: Piter.TV