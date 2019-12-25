Молодая девушка выпала из окна квартиры на 17 этаже в Мурино

Погибшая лежала на спине в неестественной позе.

Во вторник, 24 июня, около полуночи в полицию Петербурга обратился 26-летний житель Мурино и сообщил, что из окна дома №5 на проспекте Авиаторов Балтики выпал человек. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Прибывшие по указанному адресу стражи порядка обнаружили на земле возле 25-этажки тело девушки 25-30 лет. Она лежала в неестественной позе: ноги были выгнуты в стороны, тогда как левая рука была согнута в локте, а правая лежала вдоль тела.

Медики скорой помощи констатировали смерть девушки. Она была одета в синюю футболку и разноцветную юбку. Под левой грудью у погибшей обнаружили порез.

Предположительно петербурженка выпала из окна квартиры на 17 этаже. Квартира оказалась закрыта.

Труп направили в морг. По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: Piter.TV