Шестиклассник поджег колонку АЗС в Подмосковье

Подростка доставили в отдел полиции для разбирательства.

В Подольске задержали 13-летнего школьника, который поджег топливную колонку на автозаправочной станции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной версии, учение шестого класса выполнял указания мошенников. Он рассказал, что в одном из популярных мессенджеров ему написал пользователь, выдававший себя за девушку. Подростку отправили данные геолокации под предлогом возможной встречи.

Позднее со школьником связался мужчина, заявивший, что полученные координаты теперь будут использованы для нанесения ударов украинскими боевиками. В итоге мошенники угрозами заставили ребенка пойти на преступление.

Шестиклассник совершил поджог топливной колонки на АЗС. По данному факту возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

Похожий случай ранее произошел на Кузбассе. Подросток поджег машину полиции по заданию незнакомца из мессенджера.

Видео: Telegram/ Официальный представитель МВД Ирина Волк