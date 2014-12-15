По словам задержанного, в момент преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Подольске задержан мужчина, который ранил ножом двух прохожих и угрожал продавцу супермаркета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным следствия, инцидент произошел в микрорайоне Климовск. Злоумышленник напал на двух потерпевших с ножом возле магазина. Оба были доставлены в больницу. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Кроме того, мужчина угрожал расправой работнику торговой точки на улице Молодежной.

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность и местонахождение нападавшего. Им оказался ранее судимый 44-летний приезжий из Якутии. Мужчину задержали по месту временного проживания в Подольске. По словам задержанного, в момент преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье два человека погибли в ДТП с маршруткой и грузовиком.

Видео: ГУ МВД России по Московской области