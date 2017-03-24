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Шестиклассница тяжело пострадала, упав в овраг в Ленобласти
Сегодня, 8:10
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Шестиклассница тяжело пострадала, упав в овраг в Ленобласти

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Девочка играла с собакой, когда произошло неудачное падение.

Во вторник, 7 ноября, в ЦРБ города Тосно обратилась 12-летняя девочка в сопровождении отца с множественными переломами костей таза, ушибами, ссадинами головы и конечностей в тяжёлом состоянии. Об этом стало известно Piter.TV.

Как выяснилось, школьница по неосторожности упала в овраг во время игры с собакой у дома по месту жительства.

Противоправных действий в отношении девочки не совершалось.  

Ранее мы сообщили о том, что монтажник упал со стремянки и проломил себе череп на Салова.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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