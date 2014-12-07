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Монтажник упал со стремянки и проломил себе череп на Салова
Сегодня, 8:04
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Монтажник упал со стремянки и проломил себе череп на Салова

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Мужчину доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

В понедельник. 6 ноября, в экстренные службы поступило сообщение о падении мужчины со стремянки в одном из домов по улице Салова. Об этом стало известно Piter.TV.

53-летнего пострадавшего госпитализировали с кататравмой и переломом основания черепа в тяжёлом состоянии.

Установлено, что мужчина работает монтажником: он устанавливал пожарную сигнализацию на складе и упал со стремянки по собственной неосторожности.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина ударил топориком по лицу оппонента в драке на Народного Ополчения.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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