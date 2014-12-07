Монтажник упал со стремянки и проломил себе череп на Салова

Мужчину доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

В понедельник. 6 ноября, в экстренные службы поступило сообщение о падении мужчины со стремянки в одном из домов по улице Салова. Об этом стало известно Piter.TV.

53-летнего пострадавшего госпитализировали с кататравмой и переломом основания черепа в тяжёлом состоянии.

Установлено, что мужчина работает монтажником: он устанавливал пожарную сигнализацию на складе и упал со стремянки по собственной неосторожности.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина ударил топориком по лицу оппонента в драке на Народного Ополчения.

Фото: Piter.TV