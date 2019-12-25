На Рузовской улице школьница отравилась лекарствами

За таблетками девочка полезла после конфликта с мамой.

Во втором часу ночи во вторник, 9 февраля, в полицию поступила телефонограмма из детской горбольницы №19. Как стало известно Piter.TV, бригада скорой помощи госпитализировала из квартиры на Рузовской улице школьницу с острым отравлением. Девочка была в тяжелом состоянии.

Отмечается, что 12-летняя школьница наглоталась таблеток, девочка выпила более 40 штук. За лекарствами шестиклассница полезла после конфликта с матерью. Известно, что семья неполная, но благополучная, не состоит на учете в ОДН.

Ранее мы писали, что в квартире на улице Бабушкина умерла 15-летняя девочка.

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