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На Рузовской улице школьница отравилась лекарствами
Сегодня, 9:40
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himif

На Рузовской улице школьница отравилась лекарствами

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За таблетками девочка полезла после конфликта с мамой.

Во втором часу ночи во вторник, 9 февраля, в полицию поступила телефонограмма из детской горбольницы №19. Как стало известно Piter.TV, бригада скорой помощи госпитализировала из квартиры на Рузовской улице школьницу с острым отравлением. Девочка была в тяжелом состоянии.

Отмечается, что 12-летняя школьница наглоталась таблеток, девочка выпила более 40 штук. За лекарствами шестиклассница полезла после конфликта с матерью. Известно, что семья неполная, но благополучная, не состоит на учете в ОДН.

Ранее мы писали, что в квартире на улице Бабушкина умерла 15-летняя девочка.

Фото: pixabay

Теги: отравление, подросток
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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