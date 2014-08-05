В квартире на улице Бабушкина умерла 15-летняя девочка

Труп дочери нашел отец.

Вечером 4 февраля в полицию обратился 38-летний слесарь и сообщил о найденном трупе своей дочери в их квартире на улице Бабушкина. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Труп 15-летней девочки мужчина нашел в одной из комнат квартиры, в которой велся ремонт. На теле подростка не было внешних признаков насильственной смерти, но на лице были рвотные массы. Рядом с телом дочери мужчина обнаружил пустую баночку из-под таблеток и еще одну целую баночку с теми же таблетками.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Семья умершей девочки не полная, но благополучная, не состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Тем временем, подозреваемому в гибели девушки в Мурино избрали меру пресечения.

Фото: Piter.TV