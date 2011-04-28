Шести ветеранам из Ломоносовского района отремонтировали дома

В Гостилицком сельском поселении полностью обновили дом ветерана Великой Отечественной войны и жительницы блокадного Ленинграда.

В 2021 году в Ломоносовском районе Ленобласти провели капитальный ремонт жилых домов ветеранов. На замену окон, дверей, электропроводки и так далее из бюджета было выделено 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации района.

В Гостилицком сельском поселении полностью обновили дом ветерана Великой Отечественной войны и жительницы блокадного Ленинграда. На ремонт ушло 218 тысяч рублей.

В обновленных домах зиму также встретят ветераны из Старого Бора, Пикколово, Кипени и Кавелахты. В их домах заменили окна, переложили печи, сделали электропроводку.

Ранее в Петербурге ветераны и блокадники получили выплаты к 80-летию "Дороги жизни".

Фото: pexels; ВКонтакте / Администрация Ломоносовского района ЛО