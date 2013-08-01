В Петербурге ветераны и блокадники получили выплаты к 80-летию "Дороги жизни"

В Петербурге ее получили 61 092 человека, в Ленинградской области — 3 156 человек.

В Петербурге ветераны и блокадники получили выплаты по случаю 80-летия открытия "Дороги жизни". Каждому из них начислили по 50 тыс. рублей, выплаты завершены. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Согласно указу президента РФ средства предназначались обладателям медалей "За оборону Ленинграда" или знаков "Жителю блокадного Ленинграда".

В Петербурге ее получили 61 092 человека, в Ленинградской области — 3 156 человек. По инициативе городских властей по 50 тыс. рублей также получили 1 912 человек, которые жили в блокадном Ленинграде менее 4 месяцев. В течение ноября вместе с пенсией и другими социальными пособиями Пенсионный фонд РФ автоматически перечислил выплату.

Напомним, что Дорога жизни по льду Ладожского озера действовала в зимний период 1941-1943 годов. Она стала единственной транспортной магистралью, которая связывала Ленинград со страной. По ледовой дороге из города смогли выехать более 1,4 млн ленинградцев. В блокадный город доставили больше 2,3 млн тонн грузов, большую часть которых составляло продовольствие.

Ранее порядок выплаты пенсий изменится в России с 1 января 2022 года. В закон Минтруда внес нововведения.

Фото: Piter.tv